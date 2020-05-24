Захар Волков: «Брест у нас за последние годы много кубков отобрал, поэтому хотелось взять уже кубок и дать им пощечину»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Захар Волков, ставший автором победного гола в финале Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (1:0), поделился эмоциями от победы.

– В эфире Захар Волков – герой матча. Расскажи про это эпизод. Как там все получилось?

– Как говорится – оказался в нужное время в нужном месте.

Когда травмировался Егор Филипенко… Блин очень жаль потерять такого ведущего игрока. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы эта травма оказалась не серьезной. Чтобы он быстрее вернулся в строй. Нам будет очень его не хватать. Но у нас большая скамейка. Все игроки одинакового уровня. Поэтому ничего такого не произошло. Вышел другой защитник и все нормально.

– Финал Кубка. Вообще чувствовалось это напряжение?

– Легкое перед игрой. Как у всех. С первым касанием мяча все уходит. И только вера в команду, вера в победу. И ка видите все хорошо произошло.

– Во время игры чувствовали, что это принципиальное противостояние?

– Конечно, чувствовали. Брест у нас за последние годы много отобрал кубков, поэтому хотелось взять уже кубок и им дать пощечину, можно так сказать. Поэтому очень рад, что мы взяли этот Кубок Беларуси. С чем могу нас поздравить.

– Для Альшевского это первый трофей. Рассказывал он уже как будете отмечать?

– Не знаю. Для меня это тоже первый трофей. Поэтому поговорим с Кириллом Петровичем и решим, как будем праздновать, – сказал Волков в эфире «Беларусь 5» .