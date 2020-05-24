ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Захар Волков: «Брест у нас за последние годы много кубков отобрал, поэтому хотелось взять уже кубок и дать им пощечину»

24.05.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Захар Волков, ставший автором победного гола в финале Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (1:0), поделился эмоциями от победы.

– В эфире Захар Волков – герой матча. Расскажи про это эпизод. Как там все получилось?

– Как говорится – оказался в нужное время в нужном месте.

Когда травмировался Егор Филипенко… Блин очень жаль потерять такого ведущего игрока. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы эта травма оказалась не серьезной. Чтобы он быстрее вернулся в строй. Нам будет очень его не хватать. Но у нас большая скамейка. Все игроки одинакового уровня. Поэтому ничего такого не произошло. Вышел другой защитник и все нормально.

– Финал Кубка. Вообще чувствовалось это напряжение?

– Легкое перед игрой. Как у всех. С первым касанием мяча все уходит. И только вера в команду, вера в победу. И ка видите все хорошо произошло.

– Во время игры чувствовали, что это принципиальное противостояние?

– Конечно, чувствовали. Брест у нас за последние годы много отобрал кубков, поэтому хотелось взять уже кубок и им дать пощечину, можно так сказать. Поэтому очень рад, что мы взяли этот Кубок Беларуси. С чем могу нас поздравить.

– Для Альшевского это первый трофей. Рассказывал он уже как будете отмечать?

– Не знаю. Для меня это тоже первый трофей. Поэтому поговорим с Кириллом Петровичем и решим, как будем праздновать, – сказал Волков в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Захар Волков, ставший автором победного гола в финале Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (1:0), поделился эмоциями от победы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кирилл Альшевский: «Посвящаем победу Анатолию Анатольевичу. Мы знали, что он видит все это. Что в конце произошло – это в том числе и с его помощью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны
24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика