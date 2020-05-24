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Артем Милевский: «Филипенко сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы» 

24.05.2020 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поражение команды в финале Кубка Беларуси против БАТЭ (0:1), передает «Прессбол».

– Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы.

Не считаю, что это правильно — играть чемпионат и кубок в режиме «через два дня на третий», «через три дня на четвертый». Можно было провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более, что у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят.

– Что произошло в эпизоде вашей травмы?

– Копитович наступил на ногу. Поначалу думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре, – сказал Милевский.

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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поражение команды в финале Кубка Беларуси против БАТЭ (0:1), передает «Прессбол».
 
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