Владимир Базанов: «Думаю, если бы мы больше пустили, было бы людей больше. В принципе, кто хотел, тот пришел»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов подвел итог финала Кубка Беларуси, в котором оказался сильнее брестского (1:0).

«Хорошо организовано было мероприятие. Вы сами понимаете, что мы пустили даже не только лишь по билетам. Я думаю, если бы мы больше пустили, было бы людей больше. В принципе, кто хотел, тот пришел.

И футбол хороший, хотя, так скажем, до самой, можно сказать, последней секунды всех держали в напряжении. Уже, наверное, все готовились пробивать пенальти послематчевые. Но так получилось. Футбол есть футбол», – сказал Базанов.

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