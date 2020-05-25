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Владимир Базанов: «Думаю, если бы мы больше пустили, было бы людей больше. В принципе, кто хотел, тот пришел»

25.05.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов подвел итог финала Кубка Беларуси, в котором БАТЭ оказался сильнее брестского «Динамо» (1:0).

«Хорошо организовано было мероприятие. Вы сами понимаете, что мы пустили даже не только лишь по билетам. Я думаю, если бы мы больше пустили, было бы людей больше. В принципе, кто хотел, тот пришел.

И футбол хороший, хотя, так скажем, до самой, можно сказать, последней секунды всех держали в напряжении. Уже, наверное, все готовились пробивать пенальти послематчевые. Но так получилось. Футбол есть футбол», – сказал Базанов.

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Председатель АБФФ Владимир Базанов подвел итог финала Кубка Беларуси, в котором БАТЭ оказался сильнее брестского «Динамо» (1:0).
 
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