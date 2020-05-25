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Поль Бебе: «Если я где-то допущу ошибку, Ковалевич будет ходить и две-три недели или даже месяц про нее мне напоминать. Белорусов подергает пару дней и все, достаточно. Разве это не расизм?»

25.05.2020 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Немана» Поль Бебе считает Игоря Ковалевича расистом.

– У кого-то еще были проблемы с Ковалевичем?

– После моих рассказов про Абуну и Атеменга моя семья уверена, что Ковалевич – расист. Им пришлось уйти, когда у них еще были контракты на руках. Для футболиста такая ситуация – это всегда тяжело.

У меня были хорошие отношения с мэром Гродно, и он уважал меня как игрока. Поэтому я долго играл, и Ковалевич просто не мог меня выставить, как Абуну и Атеменга.

Нам удалось пообщаться с несколькими легионерами, выступавшими за «Неман». И никто из них не считает Ковалевича расистом. При этом они не отрицали, что тренер бывает чересчур эмоционален и нередко уходит в оскорбления. Впрочем, так он ведет себя не только с иностранцами, но и с белорусскими футболистами, для которых нецензурные выпады хоть и неприятны, но вполне обычны. Другое дело, что каждый человек по-своему реагирует на такое поведение ввиду менталитета и культурных особенностей.

– Он плохо к ним относился?

– Вот тебе пример. Если я где-то допущу ошибку, Ковалевич будет ходить и две-три недели или даже месяц про нее мне напоминать. Белорусов подергает пару дней и все, достаточно. Разве это не расизм? Мы, африканцы, не такие тупые, как он думает...

Ковалевич сказал, что я много ошибался в прошлом сезоне. Честно признаюсь перед всей Беларусью, посмотрите видео – в прошлом году я совершил только одну ошибку. Это было в матче с «Гомелем» (отметка 3:48).

Но Ковалевич, расист, сказал, что я допустил семь. Не знаю ни одного игрока в мире, который не допустил бы ошибки. За все пять лет по-настоящему я привез только раз, в том матче с «Гомелем», – сказал Бебе.

Африканец приехал в Беларусь по воле Божьей и нашел здесь своего личного дьявола: как Бебе обиделся на Ковалевича

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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