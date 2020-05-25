ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Месси признан лучшим игроком в истории финалов ЛЧ за победу над «МЮ» в 2011-м. Роналду – на 11-м месте (Squawka)

25.05.2020 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Портал Squawka составил рейтинг лучших игроков финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет.

В списке представлены лишь те футболисты, которые получали награду «игрок матча» по итогам финала.

20 лучших игроков финала Лиги чемпионов по версии Squawka:

1. Лионель Месси («Барселона», победа над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в 2011 году);

2. Зинедин Зидан («Реал», победа над «Байером» со счетом 2:1 в 2002 году);

3. Хави («Барселона», победа над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в 2009 году);

4. Стивен Джеррард («Ливерпуль», победа над «Миланом» (3:3, по пен. 3:2) в 2005 году);

5. Оливер Кан («Бавария», победа над «Валенсией» (1:1, по пен. 5:4) в 2001 году);

6. Дидье Дрогба («Челси», победа над «Баварией» (1:1, по пен. 4:3) в 2012 году);

7. Арьен Роббен («Бавария», победа над «Боруссией» со счетом 2:1 в 2013 году);

8. Анхель Ди Мария («Реал», победа над «Атлетико» со счетом 4:1 в 2014 году);

9. Гарет Бэйл («Реал», победа над «Ливерпулем» со счетом 3:1 в 2018 году);

10. Диего Милито («Интер», победа над «Баварией» со счетом 2:0 в 2010 году);

11. Криштиану Роналду («Реал», победа над «Ювентусом» (4:1) в 2017-м);

12. Стив Макманаман («Реал», победа над «Валенсией» (3:0) в 2000-м);

13. Андрес Иньеста («Барселона», победа над «Ювентусом» (3:1) в 2015-м);

14. Серхио Рамос («Реал», победа над «Атлетико» (1:1, по пен. 5:3) в 2016-м);

15. Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед», победа над «Челси» (1:1, по пен. 6:5) в 2008-м);

16. Деку («Порту», победа над «Монако» (3:0) в 2004-м);

17. Паоло Мальдини («Милан», победа над «Ювентусом» (0:0, по пен. 3:2) в 2003-м);

18. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», победа над «Тоттенхэмом» (2:0) в 2019-м);

19. Самюэль Это’О («Барселона», победа над «Арсеналом» (2:1) в 2006-м);

20. Филиппо Индзаги («Милан», победа над «Ливерпулем» (2:1) в 2007-м).

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Портал Squawka составил рейтинг лучших игроков финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Болельщикам минского "Динамо" будут начислять баллы. Их можно обменять на билеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика