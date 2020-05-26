Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ: «Падение Милевского в штрафной БАТЭ – было сугубо его инициативой. Играть нужно до конца»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением об эпизоде в финале Кубка Беларуси, когда форвард брестского «Динамо» упал в штрафной БАТЭ. Главный арбитр встречи Амин Кургхели не увел в этом эпизоде нарушения и не назначил пенальти.

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– Ситуация неоднозначная, ситуация, к которой апеллировали многие лидеры . А Борисов наоборот говорил, что этот контакт не должен был наказываться пенальти. Итак, 5 минут до конца основного времени матча. Верно ли попустил арбитр?

– Да, мы считаем, что он поступил верно. Да, некоторые признаки для нарушения присутствуют. Мы видим, что рука защитника на плече у Милевского. Но этот контакт крайне незначительный и совершенно явно он не был причиной падения Милевского. Падение было сугубо его инициативой. Он понимал, что уже в принципе эпизод ничем опасным, скорее всего, не завершится потому что уже был один защитник, второй опекал его сбоку. И он почувствовав какой-то легкий контакт решил усилить его упасть. Это не было оценено по достоинству судьей и он совершенно справедливо продолжил игру.

– Как сказал один мой коллега: «Падать надо было сразу».

– Возможно, даже и это не помогло бы. Лучше играть до конца и нарушение, если оно есть, оно будет видно всем. И судье в том числе. Играть нужно до конца, – сказал Кузьмин в эфире АБФФ-ТВ .

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