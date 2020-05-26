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Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ: «Игра рукой Драгуна? Только одна камера показала, что касание было. Думаю, этот момент сугубо для VAR»

26.05.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением об эпизоде в финале Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо», когда мяч перед победным голом игрока «желто-синих» Захара Волкова попал в руку другому футболисту борисовчан Станиславу Драгуну.

– Например, в трансляции даже не было ни одного ракурса, который бы показал нам точно, что там произошло. И только одна камера из-за ворот показывает, что, да, скорее всего, какой-то скользящий, незначительный контакт между мячом и рукой был. При этом хочется отметить, что в правилах конкретный текст: если он приводит сразу к забитому голу непосредственно этим человеком или создают голевую возможность для партнера. Но как мы видим после касания мяча и руки, мяч куда-то отлетает, суматошно, меняет несколько раз владение: сначала одной командой, потом другой. И лишь потом случайным образом попадает к игроку БАТЭ, который уже забивает гол. Поэтому сразу определить причинно-следственную связь для арбитра не всегда получается. Даже не всегда получается и увидеть этот момент. Как мы только что определили, что только с одной камеры мы смогли определить, что это все-таки касание было. А судье зачастую это очень тяжело увидеть. Особенно когда игрок закрывает корпусом этот момент. Думаю, этот момент сугубо для VAR, – сказал Кузьмин в эфире АБФФ-ТВ.

Мяч попал в руку Драгуну перед тем, как забил Волков. Могли бы помочь судьи за воротами, но в этом сезоне в Беларуси обходятся без них

 
 
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Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин поделился мнением об эпизоде в финале Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским...
 
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