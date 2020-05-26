ЦСКА и «Урал» интересуются Лисаковичем. За него хотят 1 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации журналиста Сергея Егорова, к игроку проявляют интерес ЦСКА и «Урал» .

Белорусский клуб хотел бы получить за трансфер один миллион евро, но данная сумма отпугивает потенциальных покупателей.

В этом сезоне 22-летний Лисакович забил 4 гола в 10 матчах чемпионата Беларуси.

«Шахтер» долго не мог обуздать Лисаковича, зато теперь он просто божит – вот как этого удалось добиться