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ЦСКА и «Урал» интересуются Лисаковичем. За него хотят 1 млн евро
26.05.2020 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий солигорского «Шахтера»
По информации журналиста Сергея Егорова, к игроку проявляют интерес
Белорусский клуб хотел бы получить за трансфер один миллион евро, но данная сумма отпугивает потенциальных покупателей.
В этом сезоне 22-летний Лисакович забил 4 гола в 10 матчах чемпионата Беларуси.
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Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в чемпионате России.
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