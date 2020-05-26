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Поболовец о словах Андрея Капского про Волкова: «Нарушил? Доказано? Ответь по закону. Будь ты хоть Месси для Аргентины – какая разница?»

26.05.2020 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец отреагировал на слова руководителя БАТЭ Андрея Капского о том, что вышестоящие органы должны сделать выбор о будущем защитника борисовчан Захара Волкова, который принимал участие в договорном матче, выступая за «Нафтан».

Напомним, к футболисту МВД не имеет претензий. Волков ранее явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

«Вот лично у меня нет выбора такого. Я в принципе не рассматриваю участие в договорных матчах через призму перспектив сборной. Нарушил? Доказано? Ответь по закону. Будь ты хоть Месси для Аргентины – какая разница? Иначе будет по классике.

«Если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень». (с)

Захар Волков об участии в «договорняке»: «Предложил Горбачев. Я замялся и не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо»

Капский о возможной дисквалификации Волкова за участие в договорном матче: «Вышестоящие инстанции должны сделать выбор: нужен ли такой игрок сборной»

 
Теги: Гомель
 
 
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Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец отреагировал на слова руководителя БАТЭ Андрея Капского о том, что вышестоящие органы должны сделать выбор о будущем...
 
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