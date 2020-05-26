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Поболовец о словах Андрея Капского про Волкова: «Нарушил? Доказано? Ответь по закону. Будь ты хоть Месси для Аргентины – какая разница?»
26.05.2020 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший директор
Напомним, к футболисту МВД не имеет претензий. Волков ранее
«Вот лично у меня нет выбора такого. Я в принципе не рассматриваю участие в договорных матчах через призму перспектив сборной. Нарушил? Доказано? Ответь по закону. Будь ты хоть Месси для
«Если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень». (с)
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Поболовец о словах Андрея Капского про Волкова: «Нарушил? Доказано? Ответь по закону. Будь ты хоть Месси для Аргентины – какая разница?»
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