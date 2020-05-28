Лепельчанин голкипер БГК имени Мешкова Иван Мацкевич — один из лучших вратарей страны

Источник материала: Лепельский край



Интервью с голкипером Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иваном Мацкевичем, уроженцем города Лепеля, чемпионом Республики Беларусь 2018, 2019, 2020 годов, обладателем кубка Беларуси 2018, неоднократным участником Чемпионатов Мира и Европы, одним из лучших голкиперов страны.

— Иван, Расскажи, как попал в гандбол?

— Изначально увлекался футболом, играл довольно неплохо. Однажды на одной из тренировок подошёл ко мне Бельский Александр Валерьевич, тренер по гандболу и предложил попробовать себя в этом виде спорта. Обдумав его предложение, решил почему бы и нет. На следующий день, я пришёл на тренировку по гандболу, взял с собой футбольные перчатки, тренер поставил меня на ворота – с этого всё и началось. Мне понравилась сама атмосфера в команде, удалось побывать на областных соревнованиях. Так и остался в гандболе. По прошествии двух лет меня забрали в школу Олимпийского резерва в Новополоцк, где я пробыл 3 месяца, после чего меня перевили в Республиканскую школу Олимпийского резерва в Минске.

— Как оказался в национальной сборной?

— Когда мне было 17 лет, я играл за юношескую сборную. Помню первая квалификация была в Израиле, где выступало 4 команды. Там мы отобрались на Чемпионат Европы, далее играли квалификацию на Чемпионате мира. И уже в 19 лет, благодаря своим спортивным навыкам и достижениям я стал членом национальной сборной по гандболу.

— Почему твой выбор пал на командный вид спорта?

— Мне всегда нравился футбол. Хотел пойти по стопам отца, который в своё время играл за Лепель. С детства меня окружали «игровики» – это отложило свой отпечаток и именно по этой причине выбрал командный вид спорта, правда уже как гандболист.

— Помнишь ли ты свою первую игру?

— Да, конечно помню. Это были областные соревнования в Орше, где выступали команда Орши, Лепеля и Новополоцка. Однако мне больше запомнилась другая игра. Когда мне было 19 лет, мы играли квалификацию в Дании, где я вышел первым вратарём. Хорошо запомнил то чувство волнения и лёгкого мандража, на столь высоком уровне на тот момент играл впервые. Со временем стал раскованнее и каждая последующая игра не вызывала волнения – всё решает опыт.

— Какую игру ты считаешь самой ответственной?

— На практике много хороших игр, сложно выделить. Когда играем в лиге чемпионов – любая игра ответственная. Однако самой значимой для себя считаю игру в Сербии, не вспомню какая это была квалификация. Там мы уступили румынам, потом играли с сербами. Представитель их команды подошёл к нам и сказал, что у нас нет никаких шансов, что это их зал и их земля. Такое заявление зацепило всех нас. Мы собрали всю волю в кулак, все тогда были, как один. Помню эмоции восторга, когда нам удалось одержать безоговорочную победу. На моей памяти – это самая яркая победа.

—— Как происходит выбор тактики игры на поле?

— Все тактические комбинации до совершенства доводятся на тренировках. Обычно к каждой игре заранее заготовлено несколько комбинаций. Исходя из специфики и манеры игры команды-соперника, тренер вырабатывает адекватный ответ, строит несколько тактических моделей, которые при подготовке мы должны освоить. Каждой тактической комбинации тренер присваивает условный знак – кодовое слово, или жест рукой. Это делается для того, чтобы команда могла в любой момент игры идентифицировать сигнал и применить нужную комбинацию. Уже непосредственно на поле тренеру со стороны видно какую тактическую модель мы должны разыграть. При определённом жесте тренера, команда уже понимает, чего он от нас ждёт. Я как вратарь на тренировках этого мало касаюсь, у меня свои задачи.

— Охарактеризуй своего первого тренера по гандболу?

— Как я уже упоминал, моим первым тренером был Бельский Александр Валерьевич – это довольно сильный тренер и я благодарен ему за то, что он привёл меня в гандбол. Однако, по моему мнению, Лепельские тренеры должны развиваться, узнавать современные тенденции. Я поясню. Сегодня дети потеряли интерес к спорту и потому важно заинтересовать ребёнка, это непросто сделать так как дети погрязли в информационном пространстве. Чтобы их заинтересовать нужно проводить огромную работу, всячески пропагандировать этот вид спорта, дети должны видеть, что такое реальный гандбол, видеть игру профессиональных игроков. Мало посмотреть игру в телевизоре. Построение самого тренировочного процесса должно быть оригинальным и интересным. К сожалению, в маленьких городах такая работа плохо поставлена или не поставлена вовсе. Если раньше на местных соревнованиях на трибунах камню негде было упасть, то сегодня приходят посмотреть от силы 8-10 человек.

— Что конкретно ты посоветуешь для решения этой проблемы

— Найти людей с деньгами, которые заинтересованы в развитии гандбола, привлечь их, я знаю, что такие люди в Лепеле есть. Открыть специализированную школу по гандболу. Учиться построению тренировочного процесса у лучших, в плане подготовки детей – это школы Бреста и Минска. Привезти детей в Брест, показать один из лучших клубов по гандболу в Беларуси – Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Словом — предпринимать реальные шаги по пропаганде данного вида спорта. В Лепеле в своё время была очень сильная школа, но то что работало тогда, не работает сейчас. Нужен другой подход. Мир развивается, спорт развивается, и Лепельский гандбол также обязан идти в ногу со временем.

— Какими результатами можешь похвастаться?

— Я являюсь чемпионом Республики Беларусь 2018, 2019 и 2020 годов, обладателем Кубка Беларуси 2018 года. Неоднократно участвовал в чемпионате мира и чемпионате Европы. В 2012 году был признан лучшим вратарём страны.

— Чем ты увлекаешься помимо спорта?

— Мне очень нравится заниматься охотой и рыбалкой. В этом я пошёл по стопам отца и дедушки. Помню, лет в 14 мне удалось поймать трёхкилограммовую щуку, а на следующий день закрепить результат – поймал ещё две рыбы по полтора килограмма – это был мой самый большой улов. Также коллекционирую гандбольные значки. На данный момент собрал около трёх сотен штук.

— Помогают ли тебе качества, выработанные в спорте в повседневной жизни?

— Спортсмены однозначно взрослеют быстрее. Это обусловлено постоянными разъездами сначала по стране, позже по всему миру, общением с разными людьми. Ни для кого не секрет, что занятия спортом закаляют характер, воспитывают ряд волевых качеств, это и целеустремлённость, упорство, умение приспосабливаться, а также – стрессоустойчивость. Все эти качества очень важны как в спорте, так и в повседневной жизни.

— На твой взгляд, есть ли место в спорте такому понятию как удача или везение?

— Везение сыграло не малую роль в моей спортивной карьере. Именно благодаря доли везения я попал в Республиканскую школу олимпийского резерва. Я не буду раскрывать эту тему подробно… Скажу только, что на моём месте должен был быть другой парень, однако по случайному стечению обстоятельств его не взяли и это место освободилось для меня. Это был тот самый переломный момент с которого начался мой профессиональный спортивный путь.

— Назови, не задумываясь своё самое сильное качество?

— Характер.

— Кому, на твой взгляд, ты больше всего обязан своим успехом?

— Безусловно, своему отцу. Именно он привил у меня любовь к спорту и был тем ориентиром, на который я всегда старался ровняться.

— К какой цели стремишься?

— Как и многие – участие в Олимпиаде.

Спасибо Ивану за интересную беседу. С нетерпением ждём новых побед!

Никита ПОЗНЯК