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Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур
28.05.2020 12:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"РБ Лейпциг" упускает возможность догнать вторую команду немецкой Бундеслиги. "Быки" не удержали викторию в домашнем матче с "Гертой". На 82-й минуте с пенальти паритет восстановил Кшиштоф Пентек 2:2. К слову, с середины второго тайма хозяева играли в меньшинстве. "РБ Лейпциг" в двух баллах от дортмундской "Боруссии" и в девяти от лидирующей "Баварии".
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"РБ Лейпциг" упускает возможность догнать вторую команду немецкой Бундеслиги. "Быки" не удержали викторию в домашнем матче с "Гертой". На 82-й минуте с пенальти...
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