Прокурор сообщил, что Захар Волков ранее не подтвердил свое участие в договорном матче

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в суде продолжается рассмотрение дел о договорных матчах в белорусском футболе.

Перед заседанием КДК АБФФ, которое прошло 14 января 2020 года, защитник БАТЭ Захар Волков не подтвердил свое участие в договорном матче, когда выступал за .

Об этом сегодня заявил прокурор, оглашая ответ АБФФ на запрос прокуратуры о решении КДК.

Добавим, что Волков на то заседание КДК не явился.

Напомним, к футболисту МВД не имеет претензий. Волков ранее явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

Евгений Поболовец: «Волкову ищут оправдание: «сдал же всего одну». Да, одну. Какая нам, болельщикам, от этого разница? Нас обманули. Один раз или тысячу раз – разница какая?»

ГУБОПиК: «Уголовное преследование в отношении Волкова прекращено, футболист явился с повинной и помог следствию»

Захар Волков об участии в «договорняке»: «Предложил Горбачев. Я замялся и не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо»