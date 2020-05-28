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Прокурор сообщил, что Захар Волков ранее не подтвердил свое участие в договорном матче
28.05.2020 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в суде продолжается рассмотрение дел о договорных матчах в белорусском футболе.
Перед заседанием КДК АБФФ, которое прошло 14 января 2020 года, защитник БАТЭ Захар Волков не подтвердил свое участие в договорном матче, когда выступал за
Об этом сегодня заявил прокурор, оглашая ответ АБФФ на запрос прокуратуры о решении КДК.
Добавим, что Волков на то заседание КДК не явился.
Напомним, к футболисту МВД
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Сегодня в суде продолжается рассмотрение дел о договорных матчах в белорусском футболе.
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