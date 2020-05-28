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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чехии футбольные болельщики наблюдают за матчем в автокинотеатре Чемпионат Чехии возобновился еще в конце прошлой недели, но большинство клубов лишь накануне провели первые матчи после паузы. Центральный проходил в Праге, где...

Чемпионат Чехии возобновился еще в конце прошлой недели, но большинство клубов лишь накануне провели первые матчи после паузы. Центральный проходил в Праге, где местная "Спарта" принимала "Викторию Пльзень". Встречи - без болельщиков на трибунах, а руководство гостей придумало альтернативный вариант. 150 самых преданных поклонников клуба пригласили в автокинотеатр. К радости фанатов, их команда победила 2:1.