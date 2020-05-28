Блашко о переходе из Беларуси в Украину: «Было очень сложно. Если думаете, что менять страну – это легко и классно, то вы ошибетесь»

Источник материала: Tribuna.com

Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как далось ей решение перейти в команду Украины из Беларуси в 2017 году.

«Честно говоря, это было очень сложно. Всегда такой шаг обдумывается со всех сторон. Это не было легким решением.

Если кто-то думает, что захотел и поменял страну, что это легко и классно, – вы ошибаетесь. Это не так. Я понимала, через что мне придется пройти.

Сложно было во второй сезон (карантина). Первый прошел быстро, очень легко. Смена места жительства, команды, много нюансов по документам, плюс тренировочный процесс – так и не замечаешь, как проходит сезон.

А что касается второго года – ты уже успокоился, все утряслось. Ты смотришь соревнования и думаешь: «Как? Почему же ты не бегаешь?»

Карантин в любом случае отражается на любом спортсмене. Я еще не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я пока вижу плюсы и совсем маленькие минусы, которые исправимы», – сказала Блашко во время прямого эфира в инстаграме Ukrainian Biathlon News.