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Дулуб сменит Разина на посту главного тренера «Минска» («Прессбол»)
28.05.2020 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
Ранее пресс-служба «Крумкачоў»
Сейчас минский клуб занимает 14-е место в чемпионате, имея два матча в запасе. 1 июня «Минск» дома сыграет против
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Белорусский специалист Олег Дулуб сменит Андрея Разина на посту главного тренера «Минска», сообщает «Прессбол».
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