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Дулуб сменит Разина на посту главного тренера «Минска» («Прессбол»)

28.05.2020 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб сменит Андрея Разина на посту главного тренера «Минска», сообщает «Прессбол».

Ранее пресс-служба «Крумкачоў» объявила о том, что Дулуб вошел в тренерский штаб клуба в качестве консультанта. Позднее тренер опроверг эту информацию.

Сейчас минский клуб занимает 14-е место в чемпионате, имея два матча в запасе. 1 июня «Минск» дома сыграет против «Слуцка» в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб сменит Андрея Разина на посту главного тренера «Минска», сообщает «Прессбол».
 
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