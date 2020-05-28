Дулуб сменит Разина на посту главного тренера «Минска» («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист сменит Андрея Разина на посту главного тренера «Минска», сообщает «Прессбол».

Ранее пресс-служба «Крумкачоў» объявила о том, что Дулуб вошел в тренерский штаб клуба в качестве консультанта. Позднее тренер опроверг эту информацию.

Сейчас минский клуб занимает 14-е место в чемпионате, имея два матча в запасе. 1 июня «Минск» дома сыграет против в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси.

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