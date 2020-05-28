Николай Ходасевич: «Странно, но пока в прессе ни одного заявления Волкова. Было бы правильным обратиться к футбольной общественности»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич в преддверии суда по делу о договорных матчах поделился мнением о ситуации с .

«А что говорит Волков? Странно, но пока в прессе ни одного заявления игрока. Думается, для Захара было бы правильным и логичным сразу выйти к журналистам и признаться, что ему действительно стыдно за тот поступок «по молодости», он раскаивается и впредь будет рассказывать молодежи, что так делать категорически нельзя. В общем, неким образом обратиться к футбольной общественности, болельщикам, искренне извиниться и попытаться развернуть ситуацию в свою сторону, осознавая чудовищность договорных матчей в профессиональном футболе.

Тем более в нашей стране это уже вторая волна проданных поединков, которые вредят имиджу всего вида спорта. Но нет, Волков молчит, более того, отчасти вызывающе ведет себя на судебных слушаниях. Не помнит событий матча 2017 года, утверждает, что «играл как обычно», не знает, «влияют ли договоренности на проигрыш или нет», мило беседует и улыбается Михаилу Горбачеву, который и предложил ему тогда поучаствовать в афере.

Скажите, подобное поведение как-то соответствует статусу «игрок национальной сборной», на который в первую очередь обращают внимание сторонники провинившегося? Не очень. При этом в отношении будущего Волкова сгущаются краски и зачастую упускается важный момент: при возможном наказании карьера не завершится и даже не будет приостановлена. Он может уехать в любой другой чемпионат и продолжить играть на высоком уровне: дисквалификация касается только белорусского футбола», – написал Ходасевич.

Напомним, что сегодня в суде прокурор сообщил, что Волков не подтвердил свое участие в договорном матче, когда выступал за .

В январе стало известно, что МВД не имеет претензий к футболисту. Он явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

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