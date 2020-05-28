Пресс-служба «Минска»: «Информация, появившаяся в СМИ, о смене главного тренера «горожан» не соответствует действительности»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Минска» опровергла информацию о том , что в ближайшее время возглавит команду.

«Футбольный клуб «Минск» сообщает, что, информация, появившаяся в СМИ, о смене главного тренера «горожан» не соответствует действительности.

Пост главного тренера « Минска » занимает Андрей Александрович Разин, который руководит тренировочным процессом и продолжает подготовку команды к ближайшему матчу со «Слуцком», – говорится в сообщении.

Напомним, что минский клуб занимает 14-е место в чемпионате, имея два матча в запасе. 1 июня «Минск» дома сыграет против в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси.

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