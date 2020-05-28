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Пресс-служба «Минска»: «Информация, появившаяся в СМИ, о смене главного тренера «горожан» не соответствует действительности»

28.05.2020 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Минска» опровергла информацию о том, что Олег Дулуб в ближайшее время возглавит команду.

«Футбольный клуб «Минск» сообщает, что, информация, появившаяся в СМИ, о смене главного тренера «горожан» не соответствует действительности.

Пост  главного тренера «Минска» занимает Андрей Александрович Разин, который руководит тренировочным процессом и продолжает подготовку команды к ближайшему матчу со «Слуцком», – говорится в сообщении.

Напомним, что минский клуб занимает 14-е место в чемпионате, имея два матча в запасе. 1 июня «Минск» дома сыграет против «Слуцка» в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба «Минска» опровергла информацию о том, что Олег Дулуб в ближайшее время возглавит команду.
 
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