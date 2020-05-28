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Пресс-служба «Минска»: «Информация, появившаяся в СМИ, о смене главного тренера «горожан» не соответствует действительности»
28.05.2020 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба «Минска» опровергла
«Футбольный клуб «Минск» сообщает, что, информация, появившаяся в СМИ, о смене главного тренера «горожан» не соответствует действительности.
Пост главного тренера «
Напомним, что минский клуб занимает 14-е место в чемпионате, имея два матча в запасе. 1 июня «Минск» дома сыграет против
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Пресс-служба «Минска»: «Информация, появившаяся в СМИ, о смене главного тренера «горожан» не соответствует действительности»
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