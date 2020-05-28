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РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня. Трибуны могут быть заполнены максимум на 10%
29.05.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Роспотребнадзор согласовал c
Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.
Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня. Сообщалось, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступали за игры со зрителями.
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РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня. Трибуны могут быть заполнены максимум на 10%
Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня.
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