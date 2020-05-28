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РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня. Трибуны могут быть заполнены максимум на 10%

29.05.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня.

Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.

Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня. Сообщалось, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступали за игры со зрителями.

В России зафиксирован 379 051 случай заражения COVID-19, 8 371 из них – за последние сутки. Выздоровели 150 993 человека, умерли – 4 142.

Клубы убеждают, что РПЛ надо вернуть со зрителями. «Спартак» будет шить маски, «Локо» – слушать президента, ЦСКА – спасать от скуки

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Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня.
 
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