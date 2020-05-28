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Николай Сигневич вновь побеждает в элитном дивизионе чемпионата Венгрии
28.05.2020 20:04 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Ференцварош", за который выступает белорусский нападающий в рамках 20-го тура на выезде, обыграл "Уйпешт" (1:0). В составе гостей Сигневич появился на футбольном поле на 83-й минуте. "Ференцварош" продолжает лидировать в турнирной таблице.
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"Ференцварош", за который выступает белорусский нападающий в рамках 20-го тура на выезде, обыграл "Уйпешт" (1:0). В составе гостей Сигневич появился на футбольном поле...
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