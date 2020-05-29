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Сезон Ла Лиги хотят возобновить 11 июня, новый чемпионат начнут 12 сентября
29.05.2020 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах по возобновлению сезона.
По его словам, Ла Лига работает над тем, чтобы следующий сезон чемпионата
«С божьей помощью, мы возобновим сезон 11 июня. Более 130 человек работают над тем, чтобы все было готово к рестарту. Следующий сезон начнется 12 сентября», –
Ранее
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах по возобновлению сезона.
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