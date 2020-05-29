Сезон Ла Лиги хотят возобновить 11 июня, новый чемпионат начнут 12 сентября

Источник материала: Tribuna.com

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах по возобновлению сезона.

По его словам, Ла Лига работает над тем, чтобы следующий сезон чемпионата Испании начался 12 сентября. Также Тебас подтвердил, что нынешний сезон хотят возобновить 11 июня.

«С божьей помощью, мы возобновим сезон 11 июня. Более 130 человек работают над тем, чтобы все было готово к рестарту. Следующий сезон начнется 12 сентября», – сказал Тебас.

Ранее сообщалось , что 11 июня может состояться матч «Севильи» и «Бетиса».