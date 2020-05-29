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Александр Бразевич: «Если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончат свое существование»

29.05.2020 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич рассказал о тяжелом положении клуба, передает «Прессбол».

«Настал момент, когда нужно огласить. Не хочется, чтобы заканчивалось терпение у ребят. Не хочется, чтобы наступил момент, когда мы сделали бы какой-то шаг. Например, кто-то на игру не выходит, устраивает задержки с началом матча. Я не хочу этим заниматься.

Честно: если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончим свое существование. Дальнейшая работа не имеет смысла. Поверьте: цепляемся как можем, чтобы играть до конца. Увы, обстоятельства и аргументы сильнее нас. Это перебор! Каждый день добавляются новости — каждая хуже предыдущей. Это край!» – сказал Бразевич.

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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич рассказал о тяжелом положении клуба, передает «Прессбол».
 
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