Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку Тихановского

Источник материала: Tribuna.com

Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку блогера Сергея Тихановского, которого сегодня задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей.

По информации Instagram stranadlyazhizn, вместе с Тихановским задержан и его оператор, а также 8 человек, которые пытались их отбить у правоохранителей. Сообщается, что Тихановского и его соратников увезли в УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси.

Сергей Тихановский – автор канала «Страна для жизни», у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.





Фото: Instagram «Белшины»