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Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку Тихановского
30.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку блогера Сергея Тихановского, которого сегодня задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей.
По информации
Напомним, супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси.
Сергей Тихановский – автор канала «Страна для жизни», у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.
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Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку блогера Сергея Тихановского, которого сегодня задержали в Гродно во время пикета по сбору...
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