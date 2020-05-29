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Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку Тихановского

30.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку блогера Сергея Тихановского, которого сегодня задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей.

По информации Instagram stranadlyazhizn, вместе с Тихановским задержан и его оператор, а также 8 человек, которые пытались их отбить у правоохранителей. Сообщается, что Тихановского и его соратников увезли в УВД Гродненского облисполкома. 

Напомним, супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси. 

Сергей Тихановский – автор канала «Страна для жизни», у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.

Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку Тихановского

Фото: Instagram «Белшины»

 
Теги: Гродно
 
 
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Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку блогера Сергея Тихановского, которого сегодня задержали в Гродно во время пикета по сбору...
 
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