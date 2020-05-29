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«Торпедо-БелАЗ» набрал 21 очко в 11-и турах. Это лучший старт команды за 16 лет
29.05.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В игре 11-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» одолел
Ранее большее количество баллов после 11 матчей с начала чемпионата у автозаводцев было в сезоне-2004 (22). Тогда они финишировали четвертыми позади минского
В следующем туре жодинцы сыграют в гостях против «Слуцка».
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В игре 11-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» одолел «Смолевичи» (2:1).
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