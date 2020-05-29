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«Торпедо-БелАЗ» набрал 21 очко в 11-и турах. Это лучший старт команды за 16 лет

29.05.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В игре 11-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» одолел «Смолевичи» (2:1). Таким образом, команда Юрия Пунтуса набрала 21 очко в 11-и турах. Это лучший результат для жодинского клуба за последние 16 лет, сообщает «Прессбол».

Ранее большее количество баллов после 11 матчей с начала чемпионата у автозаводцев было в сезоне-2004 (22). Тогда они финишировали четвертыми позади минского «Динамо», БАТЭ и «Шахтера».

«Торпедо-БелАЗ» впервые за 13 лет набрало после 11 туров больше двадцати очков. В предыдущем чемпионате в активе команды было 19 пунктов на том же турнирном отрезке со старта первенства.

В следующем туре жодинцы сыграют в гостях против «Слуцка».

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В игре 11-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» одолел «Смолевичи» (2:1).
 
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