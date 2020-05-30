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«Белшина» о сториз в поддержку Тихановского: «Информация является частным мнением одного из администраторов страницы»
30.05.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба «Белшины» выступила с официальным заявлением касательно вчерашней публикации в поддержку задержанного Сергея Тихановского.
«Администрация футбольного клуба сообщает, что информация опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из кандидатов в президенты, не является официальной позицией клуба, а является отдельным, частным мнением одного из администраторов страницы», –
Напомним, Тихановского задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей. Супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси. Сергей Тихановский – автор канала «Страна для жизни», у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.
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«Белшина» о сториз в поддержку Тихановского: «Информация является частным мнением одного из администраторов страницы»
Пресс-служба «Белшины» выступила с официальным заявлением касательно вчерашней публикации в поддержку задержанного Сергея Тихановского.
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