«Белшина» о сториз в поддержку Тихановского: «Информация является частным мнением одного из администраторов страницы»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Белшины» выступила с официальным заявлением касательно вчерашней публикации в поддержку задержанного Сергея Тихановского.

«Администрация футбольного клуба сообщает, что информация опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из кандидатов в президенты, не является официальной позицией клуба, а является отдельным, частным мнением одного из администраторов страницы», – говорится в заявлении.

Напомним, Тихановского задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей. Супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси. Сергей Тихановский – автор канала «Страна для жизни», у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.

Официальный инстаграм «Белшины» опубликовал сториз в поддержку Тихановского

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения