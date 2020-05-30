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Леонид Кучук: «Элементарный, банальный вынос привел к голу. А в принципе, игра была фактически равных соперников»
30.05.2020 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
- Что пока не получается. Почему у команды пока нет результата
– В прошлой игре соперник ни разу не попал в створ ворот и нанес, по-моему, три удара.
В этой игре в первом тайме вообще не было моментов. Во втором тайме элементарный, банальный вынос привел к голу. Но здесь, я бы сказал, что помогла сопернику хорошая форма Лисаковича, его индивидуальное мастерство. Ясно было, что игра будет до гола. Второй их момент – это уже следствие того, что был забит гол. В принципе, в игре у наших ворот было создано два момента.
Нужно контролировать игру и нужно контролировать выносы... Немножко невнимательность. А в принципе, игра была такая: хорошая, боевая, фактически равных соперников, хотя есть гандикап.
Ничего. Будем стараться выравнивать игру, выравнивать турнирное положение. Это наша проблема, – сказал Кучук на
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Леонид Кучук: «Элементарный, банальный вынос привел к голу. А в принципе, игра была фактически равных соперников»
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против «Шахтера» (0:1).
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