ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Леонид Кучук: «Элементарный, банальный вынос привел к голу. А в принципе, игра была фактически равных соперников»

30.05.2020 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против «Шахтера» (0:1).

- Что пока не получается. Почему у команды пока нет результата

– В прошлой игре соперник ни разу не попал в створ ворот и нанес, по-моему, три удара.

В этой игре в первом тайме вообще не было моментов. Во втором тайме элементарный, банальный вынос привел к голу. Но здесь, я бы сказал, что помогла сопернику хорошая форма Лисаковича, его индивидуальное мастерство. Ясно было, что игра будет до гола. Второй их момент – это уже следствие того, что был забит гол. В принципе, в игре у наших ворот было создано два момента.

Нужно контролировать игру и нужно контролировать выносы... Немножко невнимательность. А в принципе, игра была такая: хорошая, боевая, фактически равных соперников, хотя есть гандикап.

Ничего. Будем стараться выравнивать игру, выравнивать турнирное положение. Это наша проблема, – сказал Кучук на пресс-конференции после матча.

Что слушают главные надежды белорусского хоккея: попадается и «Реквием» Моцарта, и треки Big Baby Tape

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против «Шахтера» (0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Левандовски забил 43 гола в сезоне и повторил личный рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика