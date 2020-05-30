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Левандовски забил 43 гола в сезоне и повторил личный рекорд
30.05.2020 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
31-летний поляк забил на 43-й минуте после паса
Левандовски забил 28-й и 29-й голы в чемпионате Германии. Он лидирует в списке бомбардиров турнира, у
Всего у Левандовского 43 гола в 37 матчах сезона во всех турнирах за клуб. Он повторил личный рекорд. 43 гола в 47 матчах Роберт забивал в сезоне-2016/17.
Кроме того, Левандовски забивал всем командам, сейчас играющим в Бундеслиге.
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