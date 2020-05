Левандовски забил 43 гола в сезоне и повторил личный рекорд

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче Бундеслиги против «Фортуны» (5:0).

31-летний поляк забил на 43-й минуте после паса Томаса Мюллера , а также на 50-й минуте после передачи Сержа Гнабри.

Левандовски забил 28-й и 29-й голы в чемпионате Германии. Он лидирует в списке бомбардиров турнира, у Тимо Вернера из «Лейпцига» 24 мяча.

Всего у Левандовского 43 гола в 37 матчах сезона во всех турнирах за клуб. Он повторил личный рекорд. 43 гола в 47 матчах Роберт забивал в сезоне-2016/17.

Кроме того, Левандовски забивал всем командам, сейчас играющим в Бундеслиге.

Robert Lewandowski makes it 3-0. He’s now scored against every single current Bundesliga club