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Левандовски забил 43 гола в сезоне и повторил личный рекорд

30.05.2020 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче Бундеслиги против «Фортуны» (5:0).

31-летний поляк забил на 43-й минуте после паса Томаса Мюллера, а также на 50-й минуте после передачи Сержа Гнабри.

Левандовски забил 28-й и 29-й голы в чемпионате Германии. Он лидирует в списке бомбардиров турнира, у Тимо Вернера из «Лейпцига» 24 мяча.

Всего у Левандовского 43 гола в 37 матчах сезона во всех турнирах за клуб. Он повторил личный рекорд. 43 гола в 47 матчах Роберт забивал в сезоне-2016/17.

Кроме того, Левандовски забивал всем командам, сейчас играющим в Бундеслиге.

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