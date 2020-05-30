Юрий Вернидуб: «Лисаковичу и Бахару нужно год-два поиграть здесь, а потом уже уходить»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер считает, что и Виталию Лисаковичу сейчас лучше развиваться в чемпионате Беларуси.

- Говорят о переходе Лисаковича. У нас еще есть Бахар. Стоит ли ребятам смотреть куда-нибудь в Россию или еще добавлять здесь?

– Одно скажу: им, как минимум, нужно год-два поиграть здесь, а потом уже уходить. Футболисты классные. Я не скрываю, что хотел приобрести Бахара, когда шел в команду. Но он оказался в – это его выбор.

Виталик – прекрасный футболист, прекрасный человек. То, что мне говорили, что он неуправляемый... Поверьте, человеческие качества на самом высоком уровне, – сказал Вернидуб в эфире «Беларусь 5».

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