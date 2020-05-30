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Юрий Вернидуб: «Лисаковичу и Бахару нужно год-два поиграть здесь, а потом уже уходить»
30.05.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Говорят о переходе Лисаковича. У нас еще есть Бахар. Стоит ли ребятам смотреть куда-нибудь в Россию или еще добавлять здесь?
– Одно скажу: им, как минимум, нужно год-два поиграть здесь, а потом уже уходить. Футболисты классные. Я не скрываю, что хотел приобрести Бахара, когда шел в команду. Но он оказался в
Виталик – прекрасный футболист, прекрасный человек. То, что мне говорили, что он неуправляемый... Поверьте, человеческие качества на самом высоком уровне, – сказал Вернидуб в эфире
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб считает, что Ивану Бахару и Виталию Лисаковичу сейчас лучше развиваться в чемпионате Беларуси.
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