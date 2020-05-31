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Стасевич об отношениях с фанатами минского «Динамо»: «У меня другая ситуация в отличие от Драгуна. Я не делал каких-то громких заявлений»
31.05.2020 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ
«У меня немножко другая ситуация в отличие от Стаса (Драгуна – Tribuna.com). Я не делал каких-то
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Стасевич об отношениях с фанатами минского «Динамо»: «У меня другая ситуация в отличие от Драгуна. Я не делал каких-то громких заявлений»
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками минского «Динамо».
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