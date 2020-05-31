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Стасевич об отношениях с фанатами минского «Динамо»: «У меня другая ситуация в отличие от Драгуна. Я не делал каких-то громких заявлений»

31.05.2020 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками минского «Динамо». Напомним, что хавбек выступал за «бело-голубых» в период с 2012 по 2014 год.

«У меня немножко другая ситуация в отличие от Стаса (Драгуна – Tribuna.com). Я не делал каких-то громких заявлений (смеется), поэтому ко мне относятся, в принципе, лояльно. Хотя бывает, что неприятное слышишь, но это можно услышать от болельщиков любой другой команды», – сказал Стасевич в эфире «Беларусь 1».

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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками минского «Динамо».
 
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