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Гродненская беговая лига стартует после вынужденного коронавирусного тайм-аута

31.05.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома сообщили о возобновлении мероприятий в рамках Гродненской беговой лиги-2020.

Гродненская беговая лига стартует после вынужденного коронавирусного тайм-аута

— Эти мероприятия пройдут в особом, но не затрагивающем комфорт участников, режиме. В первую очередь, организаторами будет реализован комплекс мер по сохранению безопасности и здоровья людей. Дистанцирование участников на регистрации, применение антисептиков и дезинфицирующих веществ, усиленный медицинский контроль за состоянием здоровья, масочный режим для судей и организаторов – все это реалии времени. Возможны изменения в регламенте. В части, будут разграничения стартовых потоков на группы в зависимости от уровня подготовки. Но это не делает наши старты менее интересными. Ведь драйв, который можно словить, вы ощутите в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» и на легендарном Августовском канале, — рассказал Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма облисполкома.

8 августа пройдет «Гродненская ночная десятка». Регистрация начнется 1 июня 2020 года.

22 августа состоится «Трэйл. Августовский канал». Регистрация продолжается.

Организаторы приглашают любителей бега для участия в соревнованиях.

Источник: grodnonews.by

 
 
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В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома сообщили о возобновлении мероприятий в рамках Гродненской беговой лиги-2020. — Эти мероприятия пройдут
 
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