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Исаев стал членом инициативной группы Бабарико: «Голосовать за него или нет – решу позже. Никакой агитации. Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен»

31.05.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев рассказал о том, что стал членом инициативной группы кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

«Ну вот, официально, я член инициативной группы кандидата в президента Республики Беларусь. Первый раз в жизни буду пытаться отстаивать свои права. В этом заслуга моего кандидата. Я пока за то чтобы Бабарико стал кандидатом. Голосовать за него или нет решу позже, получив ответы на вопросы. Никакой агитации. Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен», – написал Исаев  в фэйсбуке.

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Исаев стал членом инициативной группы Бабарико: «Голосовать за него или нет – решу позже. Никакой агитации. Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен»

Фото: FB Валерия Исаева

 

 
 
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Агент Валерий Исаев рассказал о том, что стал членом инициативной группы кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.
 
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