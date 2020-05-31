Исаев стал членом инициативной группы Бабарико: «Голосовать за него или нет – решу позже. Никакой агитации. Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев рассказал о том, что стал членом инициативной группы кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

«Ну вот, официально, я член инициативной группы кандидата в президента Республики Беларусь. Первый раз в жизни буду пытаться отстаивать свои права. В этом заслуга моего кандидата. Я пока за то чтобы Бабарико стал кандидатом. Голосовать за него или нет решу позже, получив ответы на вопросы. Никакой агитации. Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен», – написал Исаев в фэйсбуке .

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Фото: FB Валерия Исаева