Белявский о ничьей с «Витебском»: «Не хочется говорить по поводу всего того, что здесь вытворялось. А так, все нормально»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер прокомментировал ничью с (3:3) в чемпионате Беларуси, сообщает pressball.by .

Команда Сергея Ясинского на последних секундах встречи сумела сравнять счет.

– Счет 3:3. Претензий к команде вообще никаких нет, сыграли очень хорошо. Но так сложилось. Не хочется говорить по поводу всего того, что здесь вытворялось. А так, все нормально. Идем дальше.

– Вопрос про Яхшибоева (перебор желтых карточек – Tribuna.com) Как команда справилась без него?

– Хорошо сыграли. Конечно, Джасур бы помог. Но видите, что так сложилось. Сейчас будем без Юдчица играть. Опять же, красная карточка, которая непонятно к чему она. Может быть она даже розовая, но не красная, – сказал Белявский.

Матч обслуживала судейская бригада Андрея Василевича.