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Белявский о ничьей с «Витебском»: «Не хочется говорить по поводу всего того, что здесь вытворялось. А так, все нормально»
31.05.2020 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Команда Сергея Ясинского на последних секундах встречи сумела сравнять счет.
– Счет 3:3. Претензий к команде вообще никаких нет, сыграли очень хорошо. Но так сложилось. Не хочется говорить по поводу всего того, что здесь вытворялось. А так, все нормально. Идем дальше.
– Вопрос про Яхшибоева (перебор желтых карточек – Tribuna.com) Как команда справилась без него?
– Хорошо сыграли. Конечно, Джасур бы помог. Но видите, что так сложилось. Сейчас будем без Юдчица играть. Опять же, красная карточка, которая непонятно к чему она. Может быть она даже розовая, но не красная, – сказал Белявский.
Матч обслуживала судейская бригада Андрея Василевича.
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Белявский о ничьей с «Витебском»: «Не хочется говорить по поводу всего того, что здесь вытворялось. А так, все нормально»
Главный тренер «Энергетика» Владимир Белявский прокомментировал ничью с «Витебском» (3:3) в чемпионате Беларуси, сообщает pressball.by.
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