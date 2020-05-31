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Белявский о ничьей с «Витебском»: «Не хочется говорить по поводу всего того, что здесь вытворялось. А так, все нормально»

31.05.2020 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика» Владимир Белявский прокомментировал ничью с «Витебском» (3:3) в чемпионате Беларуси, сообщает pressball.by.

Команда Сергея Ясинского на последних секундах встречи сумела сравнять счет.

– Счет 3:3. Претензий к команде вообще никаких нет, сыграли очень хорошо. Но так сложилось. Не хочется говорить по поводу всего того, что здесь вытворялось. А так, все нормально. Идем дальше.

– Вопрос про Яхшибоева (перебор желтых карточек – Tribuna.com) Как команда справилась без него?

– Хорошо сыграли. Конечно, Джасур бы помог. Но видите, что так сложилось. Сейчас будем без Юдчица играть. Опять же, красная карточка, которая непонятно к чему она. Может быть она даже розовая, но не красная, – сказал Белявский.

Матч обслуживала судейская бригада Андрея Василевича.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Энергетика» Владимир Белявский прокомментировал ничью с «Витебском» (3:3) в чемпионате Беларуси, сообщает pressball.by.
 
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