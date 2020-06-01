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Хавбек «Слуцка» Бураев о том, что выступал в чемпионате Крыма: «Я был в «Краснодаре», имел все, что хочу, а оказался на земле. Можно сказать в дерьме»
01.06.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек «Слуцка»
– Ты поиграл в четырех крымских клуба после перехода полуострова к России. Как ты там оказался?
– Когда вернулся домой из «Краснодара», думал, что я такой красавец, что сейчас быстро найду клуб. Но оказался никому не нужен. Всем было просто плевать. Случайно нашел одного парня, который сейчас мой агент. Он тогда только начинал и посоветовал крымский «Беркут».
Но это время я не очень люблю вспоминать. Ни денег, ни условий, ничего. Играл только ради практики. В
– Чему тебя научил крымский этап карьеры?
– Я закалился, поменял свое отношение к делу. Стал более терпеливым. Я был в
Я понял, что не надо словами никому ничего доказывать, не надо ни с кем пререкаться. Показывай все на поле. Меняй свою манеру поведения. Мне об этом родители и родственники говорили постоянно. И я поменялся сильно. Стал более терпеливым, спокойным. Для меня это большой урок по части воспитания. Раньше на претензию партнера я мог ответить грубо, а сейчас нет – поумнел, – сказал Бураев.
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Хавбек «Слуцка» Бураев о том, что выступал в чемпионате Крыма: «Я был в «Краснодаре», имел все, что хочу, а оказался на земле. Можно сказать в дерьме»
Хавбек «Слуцка» Марат Бураев, который ранее проходил обучение в академии «Краснодара», рассказал о своем крымском этапе карьеры.
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