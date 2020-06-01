Николай Ходасевич: «Лисаковичу в этом году никуда не надо уезжать. Особенно летом»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич считает, что нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович должен остаться в команде в этом сезоне.

«Этот человек заявил о себе сам, когда всех легионеров ветром сдуло в тяжелый отрезок дистанции. Сейчас пошли слухи, что он может уехать в «Урал» или ЦСКА. Я думаю, что Лисаковичу в этом году никуда не надо уезжать. Особенно летом. Этот сезон может стать для него взлетом, а зимой выбирать любые варианты. Весь мировой футбол находится в переходной стадии – доигрываются чемпионаты, бюджеты экономятся. Никому не до новичков. А вот помочь «Шахтеру» добиться результата – об это должны думать руководители клуба, прежде всего, а не развалить команду, как в прошлом году – сделать себе статистику, утвердиться в роли лидера. На мой вкус, Лисакович должен доиграть сезон в «Шахтере», – считает Ходасевич.

Ранее президент «Урала» заявил , что клуб не ведет переговоры по Лисаковичу.

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