Валерий Цепкало: «Во всех сферах должны быть профессионалы. Политик не должен разбираться и в хоккее, и в бадминтоне, лыжах, музыке, сельском хозяйстве, эмидемиологии»

Источник материала: Tribuna.com

Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало считает, что президент должен быть гражданским лицом.

«Военные должны быть военными. Они строят карьеру, служат в армии, защищают страну. Во всех сферах должны быть профессионалы. Политик не должен разбираться и в хоккее, и в бадминтоне, лыжах, музыке, сельском хозяйстве, эмидемиологии», — сказал Цепкало.