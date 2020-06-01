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Валерий Цепкало: «Во всех сферах должны быть профессионалы. Политик не должен разбираться и в хоккее, и в бадминтоне, лыжах, музыке, сельском хозяйстве, эмидемиологии»

01.06.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало считает, что президент должен быть гражданским лицом.

«Военные должны быть военными. Они строят карьеру, служат в армии, защищают страну. Во всех сферах должны быть профессионалы. Политик не должен разбираться и в хоккее, и в бадминтоне, лыжах, музыке, сельском хозяйстве, эмидемиологии», — сказал Цепкало.

 
 
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Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало считает, что президент должен быть гражданским лицом.
 
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