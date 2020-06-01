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Горячевских может перейти в «Брест»

01.06.2020 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер сборной Беларуси Степан Горячевских может перейти в «Брест».

Ранее Горячевских выступал в чемпионате Беларуси за «Юность», «Шахтер», «Шинник» и «Динамо-Молодечно». Также в его карьере были украинский «Донбасс», российские «Югра» и «Северсталь», румынский «Георгени», а также «Сарыарка», «Арлан», «Торпедо» и «Бейбарыс» из Казахстана.

Также отметим, что Степан участник пяти чемпионатов мира. На его счету один матч.

В прошедшем сезоне Горячевских выступал за «Донбасс». В чемпионате Украины на его счету 19 матчей с коэффициентом надежности 2,14 и процентом отраженных бросков 92,3%. В Континентальном кубке голкипер провел пять встреч (КН – 2,11, ОБ – 91,3%).

 
Теги: Брест
 
 
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Экс-голкипер сборной Беларуси Степан Горячевских может перейти в «Брест».
 
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