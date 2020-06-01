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Альшевский про участие Волкова в договорном матче: «Парню было 18 лет, отец в тюрьме, с мамой не все так просто, младший брат живет с бабушкой, деньги не платят...»

01.06.2020 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о том, как нужно наказать защитника команды Захара Волкова, который принимал участие в договорном матче.

«Отношение 100 процентов плохое к этому. Не хочу быть участником такого рода игр, не хочу, чтобы наш клуб, игроки и так далее. Понятно, что мы соприкасаемся, потому что есть футболист, который принял в этом участие. Но я считаю, что наказание не должно быть одинаковым для тех, кто принимал решение, устраивал договорной матч, и для тех, кто просто не сказал. В варианте с Захаром — еще и взял деньги. Парню было 18 лет, отец в тюрьме, с мамой не все так просто, младший брат живет с бабушкой, деньги не платят... Поступил так плохо, отвратительно. Жалеет сто процентов. Это сейчас бьет по нему. Мы его не выгораживаем, он и сам понимает, что это серьезная проблема.

Не должно быть одного наказания для организаторов и тех, кто просто промолчал. Нужно подходить дифференцированно. Захара нужно наказать – это не обсуждается, но не одинаково с теми, кто организовывал данную игру, — сказал Альшевский в программе «На грани фола» на канале «Беларусь 5».

 

 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о том, как нужно наказать защитника команды Захара Волкова, который принимал участие в договорном матче.
 
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