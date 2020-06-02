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Мартинович о наказании для Волкова: «Казалось бы, надо наказать. Но в тоже время, блин, теряем одного из ведущих защитников страны»
02.06.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Понятно, что закон написан для всех один. Но давайте учитывать, в каких интересах мы работаем, в какой структуре мы работаем, поэтому... Тут такой неоднозначный вопрос. Да, тут, казалось бы, надо наказать, чтобы другим неповадно было, потому что это действительно какое-то футбольное преступление.
Но в тоже время, блин, мы, наверное, теряем одного из ведущих сейчас защитников страны, поэтому здесь тоже кажется... Нет четкого ответа: казнить или помиловать. Казнить нельзя помиловать – здесь надо поставить запятую. Где ее ставить? Наверное, пускай решают вышестоящие органы», – сказал Мартинович в эфире «
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Мартинович о наказании для Волкова: «Казалось бы, надо наказать. Но в тоже время, блин, теряем одного из ведущих защитников страны»
Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович поделился мнением о том, как нужно наказать защитника БАТЭ Захара Волкова, который принимал участие в договорном матче в...
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