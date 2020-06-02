Александр Богданович: «Не скажу, что депутатом быть популярно»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович объяснил, почему решил стать депутатом.

– Почему решили пойти в депутаты?

– Не скажу, что депутатом быть популярно. Если проводить параллель Богданович – олимпийский чемпион или Богданович – депутат, то любовь народа больше к первому. Не за популярностью пошел.

Когда смотришь, что ты можешь сделать, имея те связи, которые у меня были... Знаю, что со званием чемпиона сделаю для своего округа больше, чем кто-либо другой.

Самое необычное, что для меня было. Пришли и спрашивают: «Почему сейчас письма доставляют дольше, чем было в СССР». Пришлось выслушать и объяснить человеку.

Из республиканского бюджета формируются зарплаты депутатов. Не баснословные деньги. Можно найти на разных сайтах, это не секрет. Зарплаты не большие.

– Нет сожаления, что еще на один цикл олимпийским можно было остаться в спорте?

– Нет. Мне уже было 34 года. На Олимпиаде было бы 39 лет. В этом возрасте спортсмен уже… Мы могли ездить, завоевывать медали. Но для первого места нужна колоссальная работа. Чтобы не задерживать место в сборной для какого-нибудь молодого перспективного спортсмена, решил уйти раньше. Чтобы у моего брата была возможность взять напарника, потренироваться. Если бы повыступал еще год-два, только бы оттянул время. Это нечестно было бы в отношении брата.

– Артем Милевский и ваша бывшая супруга часто мелькают вместе.

– Нет никакой вражды. Желаю ей успехов и хочу, чтобы у нее были хорошие отношения. Чтобы нашла мужчину, чтобы моему сыну пример был, что семья должна быть полноценной. Пускай у нее будет все хорошо, будут появятся новые дети, – сказал Богданович в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

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