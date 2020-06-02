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Вернидуб о будущем Лисаковича: «Россия рядом. Там большие деньги. Думаю, это может сыграть злую шутку»

02.06.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб порассуждал о будущем нападающего Виталия Лисаковича.

«Я бы посоветовал Лисаковичу здесь еще поиграть год-два. А потом… Украинцы все стремятся, кто уходил из «Зари», в Бельгию или Голландию. И строят там неплохие карьеры. Это лучший вариант.

Россия рядом. Там большие деньги. Думаю, это может сыграть злую шутку. Лисаковичу нужно год-два поиграть, стать настоящим мужиком, футболистом. А потом уходить. Я с ним на эту тему разговаривал. Виталик сильный и умный парень, он сделает выбор сам.

Лисакович – замечательный человек. То, что мне о нем рассказывали, вообще не понимаю людей. Я с ним общаюсь очень много. Замечательный человек, с большой буквы», – заявил Вернидуб в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб порассуждал о будущем нападающего Виталия Лисаковича.
 
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