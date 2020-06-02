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Владислав Радимов: «В Беларуси – футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи»

02.06.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Зенита» Владислав Радимов сравнил чемпионаты Беларуси и Германии.

– Роспотребнадзор согласовал с Российской премьер-лигой возможность проведения матчей со зрителями чуть ли не с 21 июня, но разрешат занимать не более 10% мест на трибунах стадиона. Как вам кажется, реально ли это?

– Да, я читал эти новости. Честно говоря, я удивился, потому что никак не рассчитывал, что разрешат присутствовать зрителям. С другой стороны, вместимость стадиона на Крестовском достигает 70 тысяч и 10% – это небольшая цифра. Футбол будет смотреться органично, если рассадить тех же владельцев абонементов аккуратно, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию.

Если параллельно идут матчи чемпионата Беларуси и чемпионата Германии, понятно, что уровень футбольного турнира Бундеслиги намного выше. Но насколько органичнее смотрится, когда у белорусов есть хоть какие-то зрители на трибунах, а в Германии картонные зрители. В Беларуси – футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи. Поэтому если у нас на стадионе рассадить аккуратно 7 тысяч, то это будет лучше смотреться, чем без них. В любом случае, это надо проверять. Мы ходим по улице, в магазин. Если подойти к этому с умом, то никаких проблем не должно возникнуть. Но, конечно, в первую очередь, надо думать о человеческом здоровье, – сказал Радимов.

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Тренер «Зенита» Владислав Радимов сравнил чемпионаты Беларуси и Германии.
 
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