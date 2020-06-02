Директор «Городеи» Марченко: «Если в ближайшие две-три недели не найдется финансирование, то возникнет вопрос игры во втором круге»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Городеи» рассказал о финансовых проблемах команды.

«В прошлом году команды достигла своего наилучшего результата, седьмое место. Соответственно, руководство комбината поставило более высокие задачи. Под это был сформирован бюджет.

Но в начале года поменялось руководство концерна «Белгоспищепром». Поменялась сразу вся ситуация. Наложили запрет на финансирование «Городеи». Такая же ситуацию в . Заблокировали имеющийся договор.

Пообещали другой вариант финансирования. За счет налоговых денег, которые принадлежат Несвижскому району. Финансирование всего белорусского спорта идет таким образом. В итоге, было отказано и в этом. Переговоры ведутся с февраля месяца. По большому счету, ни к чему они не привели.

Вроде бы руководство сахарного комбината готово финансировать, руководство района за то, чтобы команда была. Эта команда – имидж района. 75% финансирования в прошлом году было от сахарного комбината, остальное – сторонние спонсоры.

В этом году никто не отказался, готовы поддерживать. Порядка 30 мелких спонсоров есть, но они не вытянут. Если в ближайшие две-три недели не найдется финансирование, то возникнет вопрос игры во втором круге.

Турецкая букмекерская контора на майках? Не скажу, что это большое финансирование. На уровне остальных. Прислали письмо, мы ответили. В течение двух недель заключили договор. Это наш первый опыт с зарубежным партнером. В связи с эпидемиологической ситуацией во всем мире появился интерес к белорусскому футболу. Было бы здорово на этом сыграть, чтобы зацепиться и развиваться дальше.

Сейчас задолженность по зарплатам за два месяца. Задолженность перед ФСЗН, перед налоговой. Счет заблокирован. За три месяца переговоры ни к чему не привели. Последняя зарплата была в апреле за февраль», – сказал Марченко в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

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