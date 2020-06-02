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Ковалевич об интервью Бебе: «Кому-то в Минске хотелось, чтобы Ковалевич не работал в Гродно. Снять, порулить, поставить тренеров»
02.06.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Вы уверены, что это было интервью Бебе? Я не совсем. Кому-то это надо было. В связи с теми событиями, что произошли. Команда от Бебе не ожидала, никто не ожидал. В свое время делал Бебе капитаном… Оставим это за скобками, ладно. Кому-то хотелось, чтобы Ковалевич не работал в Гродно. Даже не в Гродно это не хотелось. Не хотелось кому-то в Минске. Снять, порулить, поставить тренеров. Что-то надо было писать», – заявил Ковалевич в
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Ковалевич об интервью Бебе: «Кому-то в Минске хотелось, чтобы Ковалевич не работал в Гродно. Снять, порулить, поставить тренеров»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал интервью экс-игрока клуба.
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