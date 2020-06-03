Кевин-Принс Боатенг: «Хочу, чтобы был день, когда ни один черный игрок не идет на работу. Может, в день рождения Джорджа Флойда»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг , выступающий на правах аренды в «Бешикташе» , высказал идею, как темнокожие могли бы отреагировать на гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

– Сделайте такую вещь: уберите всех чернокожих из спорта, всех черных актеров из фильмов. И как это будет выглядеть? Скучно.

Я хочу, чтобы ввели день, когда ни один черный игрок не идет на работу. Может быть, в день рождения Джорджа Флойда. Не потому, что мы не хотим работать или не уважаем наши клубы, а чтобы отдать дань уважения чернокожему сообществу.

– В это можно вовлечь всех здравомыслящих людей?

– Конечно. Только представьте, что это будет за посыл, если все белые поддержат нас и скажут: «Я не пойду на тренировку». Или: «Я не пойду на работу». Или: «Я не буду играть».

Представьте, что это случится в субботу, в день игры. Это было бы мощное послание, – сказал Боатенг.

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