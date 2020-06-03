|
Анна Бонд: «С Милевским мы общались. Мне кажется, что он слишком много выпивает»
03.06.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Блогер и телеведущая Анна Бонд поделилась мнением в
- В России около спорта есть харизматичная девушка Тина Канделаки. У нас около футбола есть
– Да, я знаю Милевского. Я бы вообще меньше всего хотела спать с футболистами. Во-первых, у них у всех хищницы-жены. Они практически все женатые. А женатый мужчина – это мертвый мужчина.
Действительно, Милевский у нас №1 в белорусском спорте как харизматичный мужчина. Когда-то был у нас Родионов как умный мужчина, самый умный в белорусском футболе.
А кому бы сказала «да»? Я не знаю, надо всех пересмотреть. Я же сужу не только по внешним качествам и составляющим, мне же нужна еще какая-то беседа, понять, насколько человек глубокий. Я не люблю поверхностных людей. Мне нужно понять, на сколько мужик – мужик.
С Милевским мы общались. Мне кажется, что он слишком много выпивает. Это правда? Сейчас ему надо доиграть красиво сезон. Сейчас что-то
В последних 4 матчах Динамо Брест пропускает в 1 тайме. На гол «Минска» здесь кэф 3.10!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер и телеведущая Анна Бонд поделилась мнением в инстаграм Tribuna.com об Артеме Милевском.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)