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Анна Бонд: «С Милевским мы общались. Мне кажется, что он слишком много выпивает»

03.06.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Блогер и телеведущая Анна Бонд поделилась мнением в инстаграм Tribuna.com об Артеме Милевском

- В России около спорта есть харизматичная девушка Тина Канделаки. У нас около футбола есть Анна Бонд. В свое время, Артема Милевского знакомили с Тиной и они переспали. У кого из белорусских футболистов харизма уровня Милевского? С кем из белорусских футболистов вы бы переспали?

– Да, я знаю Милевского. Я бы вообще меньше всего хотела спать с футболистами. Во-первых, у них у всех хищницы-жены. Они практически все женатые. А женатый мужчина – это мертвый мужчина.

Действительно, Милевский у нас №1 в белорусском спорте как харизматичный мужчина. Когда-то был у нас Родионов как умный мужчина, самый умный в белорусском футболе.

А кому бы сказала «да»? Я не знаю, надо всех пересмотреть. Я же сужу не только по внешним качествам и составляющим, мне же нужна еще какая-то беседа, понять, насколько человек глубокий. Я не люблю поверхностных людей. Мне нужно понять, на сколько мужик – мужик.

С Милевским мы общались. Мне кажется, что он слишком много выпивает. Это правда? Сейчас ему надо доиграть красиво сезон. Сейчас что-то брестское «Динамо», по-моему, куда-то там скатились на 13 строчку. Пускай у Милевского все будет хорошо, ведь у него сегодня новая, прекрасная, красивая девушка. Кстати, бывшая жена депутата и олимпийского чемпиона Богдановича. У девушек есть, очевидно, есть тяга спортсменам. У меня больше тяга к другим мужчинам, – сказала Бонд.

В последних 4 матчах Динамо Брест пропускает в 1 тайме. На гол «Минска» здесь кэф 3.10!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Блогер и телеведущая Анна Бонд поделилась мнением в инстаграм Tribuna.com об Артеме Милевском.
 
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