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Чемпионат Беларуси. ВРЗ и «Витэн» вышли в финал

04.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялись решающие матчи серий 1/2 финала (до двух побед) «Макслайн — чемпионата Беларуси» по мини-футболу.

БЧ — ВРЗ — 1:2 (по сумме трех игр: 1:2)

(Первая игра – 1:2, вторая игра – 5:2.

Витэн — Столица — 4:2 (по сумме трех игр: 2:1)

Первая игра – 1:0, вторая игра – 7:9 (ОТ).

Напомним, что второй матч «Столицы» против ВИТЭН (9:7) побил рекорд чемпионата Беларуси по количеству забитых мячей в матчах стадии плей-офф.

 
 
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Сегодня состоялись решающие матчи серий 1/2 финала (до двух побед) «Макслайн — чемпионата Беларуси» по мини-футболу.
 
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