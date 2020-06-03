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Чемпионат Беларуси. ВРЗ и «Витэн» вышли в финал
04.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялись решающие матчи серий 1/2 финала (до двух побед) «Макслайн — чемпионата Беларуси» по мини-футболу.
БЧ — ВРЗ — 1:2 (по сумме трех игр: 1:2)
(Первая игра – 1:2, вторая игра – 5:2.
Витэн — Столица — 4:2 (по сумме трех игр: 2:1)
Первая игра – 1:0, вторая игра – 7:9 (ОТ).
Напомним, что второй матч «Столицы» против ВИТЭН (9:7)
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Сегодня состоялись решающие матчи серий 1/2 финала (до двух побед) «Макслайн — чемпионата Беларуси» по мини-футболу.
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