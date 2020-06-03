Минское «Динамо» остается в КХЛ, но если не будет увеличения помощи от «Беларуськалия», то «зубрам» будет сложно дотянуться до пола зарплат (TUT.BY)

Источник материала: Tribuna.com

Минское продолжит выступать в КХЛ, сообщает TUT.BY.

По информации портала, основным спонсором вновь будет «Беларуськалий». Сейчас ведутся переговоры о размере поддержки, но рабочие варианты вряд ли добавляют руководству минчан оптимизма.

Если не будут приняты решения в сторону увеличения суммы, то с учетом необходимости рассчитаться с долгами «зубрам» будет сложно дотянуться даже до нижней границы разрешенного бюджета зарплат в КХЛ (4,25 млн долларов). Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.

Если бы «Беларуськалий» отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу действительно пришлось бы покидать лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований по бюджету.