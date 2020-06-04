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Лукашенко – правительству: «Я же понимаю, как спортсмен, что нельзя вас разогнать до бешеного темпа. Потому что сердце у кого-то может не выдержать»

05.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает новый состав правительства прийти к рабочему ритму в кратчайший срок.

«Я вас прошу: приобретайте рабочее состояние. Особенно те, кто сегодня будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать. Вы в тонусе все. Если кто-то не в тонусе, мы придадим импульс, чтобы вы были в тонусе. Для этого же и щука в реке, чтобы карась не дремал. Что я тут нового придумал? На то и президент, чтобы немножко подавать какие-то импульсы.

Я же понимаю, как спортсмен, что нельзя вас разогнать до бешеного темпа. Потому что сердце у кого-то может не выдержать... И я не собираюсь тут заниматься каким-то наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время не то, чтобы сегодня ломать. Сегодня даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построили. То ли еще будет.

Поменьше вы смотрите в этих инстаграмах, стограммах или каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Палыч (обратился к главе КГБ Вакульчику), дать им фотографии, сделанные с этих, как, квадрокоптеры называются, надо им эти фотографии дать, и вы увидите совсем другую картинку. Это все те же люди. И количество их то же, что и было.

Это все те же люди, и количество их то же, что и было. Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет! Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули бел-чырвона-белы и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси.

А эти очереди – это малая белорусская карусель и большая. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались и пошли-поехали… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь. Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так, а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача — раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого», – сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает новый состав правительства прийти к рабочему ритму в кратчайший срок.
 
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