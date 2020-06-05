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Александр Зинченко: «Смотрели ли в «Ман Сити» белорусский футбол? Сомневаюсь. Уокер сказал, что за свою жизнь посмотрел только пару финалов Лиги чемпионов»

05.06.2020 07:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с Артемом Милевским рассказал, что в команде мало кто смотрит футбол.

- Когда нечего было смотреть, кто-то смотрел белорусский футбол в Англии?

– Без понятия. Честно скажу, не спрашивал. Вообще сомневаюсь. У нас в команде мало кто смотрит футбол. Уокер сказал, что за свою жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов. Я могу его понять, потому что футбола очень много. Когда сезон идет, ты уезжаешь на базу на часов 8-9. Домой приезжаешь, как выжатый лимон. И еще смотреть футбол? Это ты профессионал. Не пропускаешь ничего», — сказал Зинченко.

 

 
 
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Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с Артемом Милевским рассказал, что в команде мало кто смотрит футбол.
 
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