В брестском «Динамо» существуют задержки зарплат («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

По информации газеты «Прессбол» , в брестктом Динамо существуют задержки зарплат. Объем задолженностей при этом не сообщается.

Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук не стал комментировать финансовую ситуацию в команде.

После 11-и туров брестское «Динамо» располагается на 6-м месте, отставая о лидирующего БАТЭ на 9 очков.