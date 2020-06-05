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В брестском «Динамо» существуют задержки зарплат («Прессбол»)
05.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации газеты
Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук
После 11-и туров брестское «Динамо» располагается на 6-м месте, отставая о лидирующего БАТЭ на 9 очков.
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По информации газеты «Прессбол», в брестктом Динамо существуют задержки зарплат.
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