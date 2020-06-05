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Агент Осипов: «Перед отъездом из Гродно Бебе говорил: «Я не буду ходить на тренировки. Но если все-таки приду, то убью Ковалевича и сяду в тюрьму»

05.06.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-менеджер Поля Бебе Владимир Осипов рассказал о конфликте африканца с главным тренером «Немана» Игорем Ковалевичем.

– Поначалу я много работал с африканцами. Сразу скажу, Бебе по человеческим качествам – лучший из моих темнокожих клиентов. Но, если честно, чем больше сотрудничал с представителями этого континента, тем больше в них разочаровывался. После нескольких случаев зарекся вести дела африканских футболистов. Например, хотел привезти в Беларусь одного парня из Африки. Несколько недель вел с ним переписку, несколько раз спросив, есть ли у него агент. Он говорил, что нет. Купил человеку билеты в Беларусь, и буквально за пару недель до его прилета мне пишет какой-то африканец: «Я агент этого игрока, вот мой контракт». Выходит, за мой счет определенные люди хотели продвинуть своего футболиста. История едва не дошла до суда. И с тех пор нет никакого желания работать с африканцами.

– Выходит, история с интервью Бебе не стала для тебя откровением?

– Я был в шоке! Сразу скажу, Бебе уезжал из Беларуси очень-очень обиженным. Можно было ожидать, что он выкинет что-то подобное. Все-таки перед отъездом из Гродно Поль говорил: «Я не буду ходить на тренировки. Но если все-таки приду, то убью Ковалевича и сяду в тюрьму». И это при том, что в начале года «Неман» пытался решить вопрос с его действующим контрактом. Человеку даже предлагали должность в клубе, рассматривали варианты работы скаутом на африканском рынке, – рассказал Осипов.

Почему Бебе так разозлился на Ковалевича и объективен ли он в своем гневе. Говорит экс-агент игрока

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-менеджер Поля Бебе Владимир Осипов рассказал о конфликте африканца с главным тренером «Немана» Игорем Ковалевичем.
 
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