Агент Осипов: «Перед отъездом из Гродно Бебе говорил: «Я не буду ходить на тренировки. Но если все-таки приду, то убью Ковалевича и сяду в тюрьму»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-менеджер Поля Бебе Владимир Осипов рассказал о конфликте африканца с главным тренером .

– Поначалу я много работал с африканцами. Сразу скажу, Бебе по человеческим качествам – лучший из моих темнокожих клиентов. Но, если честно, чем больше сотрудничал с представителями этого континента, тем больше в них разочаровывался. После нескольких случаев зарекся вести дела африканских футболистов. Например, хотел привезти в Беларусь одного парня из Африки. Несколько недель вел с ним переписку, несколько раз спросив, есть ли у него агент. Он говорил, что нет. Купил человеку билеты в Беларусь, и буквально за пару недель до его прилета мне пишет какой-то африканец: «Я агент этого игрока, вот мой контракт». Выходит, за мой счет определенные люди хотели продвинуть своего футболиста. История едва не дошла до суда. И с тех пор нет никакого желания работать с африканцами.

– Выходит, история с интервью Бебе не стала для тебя откровением?

– Я был в шоке! Сразу скажу, Бебе уезжал из Беларуси очень-очень обиженным. Можно было ожидать, что он выкинет что-то подобное. Все-таки перед отъездом из Гродно Поль говорил: «Я не буду ходить на тренировки. Но если все-таки приду, то убью Ковалевича и сяду в тюрьму». И это при том, что в начале года «Неман» пытался решить вопрос с его действующим контрактом. Человеку даже предлагали должность в клубе, рассматривали варианты работы скаутом на африканском рынке, – рассказал Осипов.